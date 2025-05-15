Sony財測失色 將實施庫藏

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Sony。路透
Sony。路透

Sony集團的電影音樂等部門銷售表現穩健，帶動上季營運成長，但全年財測不如預期，主要因為美國關稅的問題。Sony也宣布實施2,500億日圓的庫藏股計畫。

Sony 14日預測，截至明年3月的全年度營業利益為1.28兆日圓（87億美元），低於分析師平均預測的1.5兆日圓，淨利將減少13%至9,300億日圓，營收估下滑2.9%至11.7兆日圓。Sony表示，財測已納入美國關稅衝擊，預計將帶來大約1,000億日圓的成本壓力，導致全年營業利益減少1,000億日圓。

但Sony也說，此預估值並未反映出最新的美中貿易協議的緩解，實際影響可能會大不相同。Sony並宣布，今後一年將實施2,500億日圓（17億美元）庫藏股。

儘管新年度的全年展望不及預期，但Sony在截至今年3月的上季期間，營業利益為2,037億日圓，優於分析師原估的1,588億日圓；淨利比去年同期增加4.6%，成為1,977.3億日圓，也超越市場預期的1,536億日圓；營收則下滑24%，成為2.63兆日圓。

若以個別部門來看，上季音樂及電影部門的營業利益同步成長，遊戲部門卻下滑，遊戲機PlayStation 5賣出280萬台，年減38%，整個遊戲部門的營業利益則年減12.5%。但由於第一方遊戲銷售增加，預計本年度遊戲業務的獲利將增加16%。

Sony已逐漸從傳統的電子產品製造商，轉移到遊戲、電影、音樂和晶片等業務。目前正準備分拆金融業務，以便專注於娛樂業務。分拆預定10月進行，之後Sony持有的股權將不到20%。

因應「關稅成常態」的新局面，已成Sony執行長十時裕樹上任後的首要挑戰。美國是PS5的主要市場，但這款主機多數在中國大陸生產。Sony上月已調漲PS歐洲、澳洲與紐西蘭的售價，市場也正密切注意，若美國關稅措施持續下去，接著可能調漲美國售價。

Sony其他事業也面臨挑戰。用於蘋果和小米智慧手機的影像感測器需求展望不明，美國市場手機產品也受關稅壓力波及。

而就在Sony積極推動《鬼滅之刃》等日本動畫電影打入海外之際，美國總統川普卻暗示，未來可能對非美製作的電影課徵關稅。

美國 電影 音樂

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