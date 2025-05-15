美債避險地位動搖 預期10年期殖利率可能盤整一年

根據路透的最新調查，川普關稅戰引發的衰退與通膨疑慮，已撼動投資人對美國公債避險地位的信心。策略師並預期，10年期美債殖利率未來一年可能盤整。

自美國總統川普4月2日宣布對等關稅措施以來，10年期美債殖利率的震盪幅度達75個基點，曾在短短一周內挫跌至六個月低點，旋即又回升至兩個月高點，導致衡量債券波動率的MOVE指數一度衝上18個月新高。

儘管美中在12日宣布貿易休兵，取得90天的關稅緩衝期，但受創的投資人信心僅局部恢復。據路透5月8–13日進行的調查，受訪的35名債券策略師中，有19人、也就是逾54%擔憂美國公債的避險資產地位，比率高於4月調查的大約47%。一周前，也有逾55%的外匯策略師憂心美元地位。

花旗集團G10利率與外匯主管馬泰說：「我認為美債的避險資產地位受累於兩大關鍵因素：債券供應量可能激增與（川普）當局的關稅政策。」「目前關稅是主導因素，但隨著時序日益接近年底，財政政策的影響也會開始發酵。」

他還說，如果川普政府落實減稅政策，而且不僅是延續2017年的減稅，而是兌現對社會安全福利、小費的減稅承諾，以及對企業降稅，可能升高投資人的不安。根據美國財政部，美國債務目前高達約36.2兆美元。

北歐銀行首席利率策略師莫蘭說：「投資人當前更加擔憂長遠的財政情勢。美國看來沒有償債計畫，也不具備至少避免財政赤字擴大的方案。」

在受訪的33名固定收益策略師中，有19位、即近六成認為，相較於通膨壓力，經濟衰退風險對債券殖利率預期的影響更大。

目前利率期貨市場預期，聯準會（Fed）年底前將降息兩次，少於數日前預期的三次。