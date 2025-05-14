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有吃又有拿！卡達慨贈川普豪華客機 再豪訂160架波音

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統14日來到此趟中東行的第二站卡達，受到地主國隆重又盛大的接待，想必過足了當世界第一強國領袖的癮。圖／美聯社
美國總統14日來到此趟中東行的第二站卡達，受到地主國隆重又盛大的接待，想必過足了當世界第一強國領袖的癮。圖／美聯社

美國總統川普這趟中東行來到第二站卡達。卡達前幾天才說要贈送一架豪華客機給川普，卡達航空14日又向美國飛機製造商波音（Boeing）一口氣訂了160架飛機，訂單價值2,000億美元。川普忍不住讚嘆，這是波音史上最大訂單。波音公司股價14日早盤開高走高，漲幅一度擴大到3%。

卡達航空向來是波音的忠實客戶，當然旗下機隊還是有波音死對頭空中巴士所生產的飛機。

川普13日在沙烏地阿拉伯也幫波音拿到大單。沙國主權基金對波音下了48億美元訂單。

就在川普出訪前夕，傳出卡達計畫將一架名為「飛行宮殿」的豪華波音747-8飛機贈送給美國國防部，川普則打算拿來當總統專機「空軍一號」使用。面對國內質疑聲浪，川普回應：不收的是笨蛋。

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