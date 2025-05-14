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美股早盤開高！美中休兵行情延續 超微大漲8%、台積ADR漲0.4%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美中宣告關稅戰休兵90天，提振市場情緒，美股14日早盤開高。路透
美中宣告關稅戰休兵90天，提振市場情緒，美股14日早盤開高。路透

美中宣告關稅戰休兵90天，提振了市場的風險胃納，美股14日早盤開高，道瓊工業指數上漲0.02%，標普500指數在平盤附近波動，那斯達克綜合指數漲0.12%。費半指數漲0.24%。台積電ADR漲0.4%。

川普本周中東行為美企抱回AI大單，輝達13日宣布將對沙烏地阿拉伯出售1.8萬個高端晶片，早盤大漲3.5%。

超微（AMD）同日也宣布與沙國AI基礎建設公司Humain達成交易，14日再宣布，董事會批准60億美元庫藏股計畫，預計回購金額相當於公司市值的3.3%，股價早盤飆升8%。

eToro全球市場分析師Lale Akoner說，「市場現在湧現追逐風險的情緒...而儘管美中之間的結構性問題猶在，跡象明白顯示，雙方都不想使貿易緊張進一步升溫」。

藍籌股在美股近期回彈勢頭中表現強勁，蘋果已連續四個交易日上漲，亞馬遜也連五漲。微軟13日表示，將減少中階管理層級，裁員6,000人、約3%人力，股價14日早盤開低走高，漲0.5%。

其他個股方面，美銀（BofA）將聯合健康集團（UnitedHealth）投資評級由「買進」調降至「中立」，因該公司暫緩公布全年財測。儘管如此，該公司股價早盤仍揚升2.65%。

美超微14日早盤飆漲13%，此前該公司宣布與沙國資料中心公司DataVolt達成200億美元的合作夥伴關係，且Raymond James首次追蹤該公司，並給予「優於大盤」的投資評級。

瑞銀（UBS）表示，雖然川普關稅對半導體業者影響的不確定性可能會續存，但科技股在近期回彈後，可能還有上漲空間。

川普 指數 美中 美股 關稅

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