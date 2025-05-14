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AMD董事會批准規模60億美元的庫藏股計畫 股價跳漲近7%
彭博彙編的資料顯示，超微（AMD）董事會已批准規模60億美元的庫藏股計畫，預計回購金額相當於公司市值的3.3%。消息激勵AMD股價14日早盤勁揚近7%，
這次董事會的新授權，並未包含截至3月29日尚未執行的約40億美元既有回購額度，使AMD計劃中的總回購金額上看100億美元。
這項庫藏股計畫並未設定截止日期，也使超微股價今年來的失地已幾乎全數收復。
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