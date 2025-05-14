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美中貿易戰波及 波音4月交機大陸客戶僅2架

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
根據今天公布的數據，儘管受到美中貿易戰影響，美國波音公司（Boeing）4月整體商用飛機交付數量仍較前月微幅攀升，唯交付中國商用飛機數量只有2架。 路透
根據今天公布的數據，儘管受到美中貿易戰影響，美國波音公司（Boeing）4月整體商用飛機交付數量仍較前月微幅攀升，唯交付中國商用飛機數量只有2架。 路透

根據今天公布的數據，儘管受到美中貿易戰影響，美國波音公司（Boeing）4月整體商用飛機交付數量仍較前月微幅攀升，唯交付中國商用飛機數量只有2架。

法新社報導，資料顯示，波音4月交付商用飛機45架，較3月的41架微幅增加。但波音和北京的商業關係成為美中這兩個全球最大經濟體之間的敏感政治議題，波音4月交付給中國客戶的商用飛機只有2架。

波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）上月表示，中國客戶「因為關稅而停止接收飛機」。美國總統川普隨後就波音問題批評中國，引發北京強烈回應。

但美中高層官員上週末在瑞士會談後，同意大幅削減雙方互相加徵的關稅。一名消息人士告訴法新社，中國官員立即採取行動解除禁令，但確切交機時間仍未確定。

波音4月交付的商用飛機中，30架為737系列，8架是787夢幻客機（787 Dreamliner），其餘分別是777系列和767系列。

此外，波音今天宣布來自沙烏地阿拉伯主權財富基金旗下全球飛機租賃公司AviLease的首筆訂單。

根據AviLease，這筆訂單包括20架737 MAX 8確定採購合約，以及另外10架的選擇權合約。交機時間持續至2032年。

這項消息是在川普正式訪問沙烏地阿拉伯之際宣布。波音執行長歐特柏格也是隨團訪問的商業領袖之一。

北京 波音 美中 美國

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