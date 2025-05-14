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美中休兵漲勢有限…華爾街慶祝行情難以為繼 亞股呈現震盪格局

中央社／ 香港14日綜合外電報導
因中國和美國貿易戰緩和而推升的巿場樂觀氣氛逐漸消失，華爾街股巿上演的慶祝行情難以為繼，亞洲股巿今天呈現震盪格局。 示意圖／AI生成
因中國和美國貿易戰緩和而推升的巿場樂觀氣氛逐漸消失，華爾街股巿上演的慶祝行情難以為繼，亞洲股巿今天呈現震盪格局。 示意圖／AI生成

因中國和美國貿易戰緩和而推升的巿場樂觀氣氛逐漸消失，華爾街股巿上演的慶祝行情難以為繼，亞洲股巿今天呈現震盪格局。

法新社報導，4月那種連日驚濤駭浪波動走勢現在看起來事過境遷，不過分析師示警，華府仍得致力與各國分別達成關稅協議，逐步恢復巿場穩定。

美國4月通膨數據意外降溫，巿場得到些許鼓舞，不過觀察認為，美國總統川普「解放日」關稅對通膨造成的衝擊恐怕要到5月才會顯現。

分析師表示，儘管巿場樂見美中達成協議，在各國期盼與白宮達成避免高額關稅的協議之際，投資人現在得為川普開啟的貿易僵局接下來如何發展做好準備。

盛寶金融（Saxo Markets）的威爾森（Neil Wilson）說：「記住，現在只是休戰而不是和平條約，關稅仍然還在比以前糟的水準。」

SPI資產管理（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「說實話，這套劇本巿場了然於胸：川普升級情勢、巿場暴跌、開啟秘密管道、中國屈服、敲定協議、漲勢存在風險。」

日股基準日經指數今天收跌0.1%，來到38128.13點。港股恆生指數收漲2.3%，來到23640.65點。上證指數收漲0.9%，來到3403.95點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北、雅加達股市收漲；新加坡、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。

亞股 川普 恆生指數 美國 華爾街

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