傳美、韓已在月初討論匯率政策 韓元應聲升值！日圓也同步走強

彭博資訊14日引述知情人士報導，美國與南韓已於5月初討論匯率政策，雙方也同意持續協商。

消息人士指出，南韓副財政部長崔志榮本月5日在義大利米蘭會晤美國財政部國際金融助理部長卡普洛斯，雙方同意相互理解彼此外匯市場操作的原則，並繼續磋商匯率政策。

消息傳出後，韓元兌美元14日盤中升值逾1%，日圓等亞洲貨幣也同步走強。

4月初，時任南韓財政部長崔相穆曾表示，在與美國官員進行高層會談後，雙方將另行展開匯率政策討論。日本財務大臣加藤勝信也表示，將在七大工業國集團（G7）官員會議上，尋求與美國對口官員貝森特協商匯率事宜。

隨著美元走弱，韓元兌美元今年來累計升值約5%。南韓當局於2024年底積極進場護盤，以抵禦強勢美元及前總統尹錫悅宣布戒嚴引爆的韓元拋售壓力。