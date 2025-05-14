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被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。路透
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。路透

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯，追隨Uber腳步。

馬斯克13日在美國─沙烏地阿拉伯投資論壇上宣布，將在沙烏地阿拉伯部署機器人大軍，包括自動駕駛車，但未透露細節與預定時間。馬斯克說：「未來汽車將是有四個輪子的機器人，這是確實能想像的事。如果各位能接受的話，我認為讓自動駕駛車在這個王國奔馳很令人感到興奮。」

特斯拉尚未在全球任何地區推出公眾自動駕駛計程車服務，但已預告計劃6月在美國奧斯丁測試自動駕駛計程車。馬斯克表示，後續擴張速度應該很快。

Uber本月6日宣布已和中國大陸小馬智行合作，計劃今年在沙烏地阿拉伯部署自動駕駛計程車，但未透露確切日期。沙烏地阿拉伯領袖曾表示，希望自動駕駛車在沙國包羅萬象的2030願景現代化計畫發揮作用。2030願景目標是透過大舉投資科技，降低經濟對石油的依賴。

另一方面，馬斯克也宣布，旗下SpaceX的星鏈（Starlink）服務將獲准用於沙烏地阿拉伯航空及海運領域。卡達、巴林和約旦已允許使用星鏈，卡達航空去年開始在旗下波音777機隊推出乘客衛星上網服務。目前還不清楚星鏈在沙烏地阿拉伯的用途會局限於空中Wi-Fi及航運，或擴及住宅消費者。

根據CNBC上月底公布的調查結果，半數美國人對馬斯克持負面看法，持正面看法的受訪者占比36%。馬斯克削減政府員工人數等充滿爭議的政治行動可能趕跑潛在買家，導致特斯拉近來持續承壓，該公司散布在美國各地的辦公室都爆發抗議。

馬斯克政治觀點也已影響歐洲人買車意願，特斯拉3月在歐盟的掛牌數年減36%至18,224輛，連續三個月暴跌。

Uber 中東 沙烏地阿拉伯 特斯拉 馬斯克

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