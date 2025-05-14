精品歹年冬？Burberry銷售下滑、削減成本 大裁全球近5分之1人力

英國精品品牌Burberry因應銷售下滑、削減成本，準備在全球裁減1,700個職位，相當於目前總人力的大約18%。未來兩年，希望能另外再省下6,000萬英鎊。

Burberry在公司發布上季財報同時，宣布裁員計畫。止於3月29日的會計年度第4季，Burberry同店銷售優於分析師預期，全年調整後的營業利益為2,600萬英鎊，也高於分析師所估的平均值。

去年7月才接任Burberry執行長的舒曼（Joshua Schulman）立志要讓公司的營運好轉。Burberry正苦於贏回顧客，希望重振包括招牌商品經典風衣在內的受歡迎程度。Burberry的經典風衣一件售價約2,000英鎊（約台幣8萬元）。

Burberry股價截至周二（13日）收盤，今年來已跌16%。投資人的憂慮主要在需求不振，川普貿易戰的不確定性，也影響消費者信心。