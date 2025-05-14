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IEA：關稅雖帶來不確定性 無礙電動車銷量成長

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
國際能源總署（IEA）今天表示，美國關稅引發的貿易和產業政策不確定性，不會阻礙電動車銷量成長；今年電動車預計將占汽車總銷量的1/4。 法新社
國際能源總署（IEA）今天表示，美國關稅引發的貿易和產業政策不確定性，不會阻礙電動車銷量成長；今年電動車預計將占汽車總銷量的1/4。 法新社

國際能源總署（IEA）今天表示，美國關稅引發的貿易和產業政策不確定性，不會阻礙電動車銷量成長；今年電動車預計將占汽車總銷量的1/4。

法新社報導，國際能源總署在有關電動車普及率前景的年度報告中指出，價格愈來愈親民和維護成本較低，是支撐電動車銷售成長的兩大因素。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）在報告附帶聲明中表示：「我們的數據顯示，儘管存在很大的不確定性，電動汽車在全球市場仍保持強勁的成長趨勢。」

他補充說：「今年，我們預期全球汽車總銷量中，將有超過1/4是電動車；在許多新興經濟體中，電動車的成長也在加速。」

「隨著消費者愈來愈能負擔得起電動車的價格，估計到2030年，電動車的占比將超過2/5。」

國際能源總署表示，電動車（包括插電式混合動力車）去年銷量超過1700萬輛，較2023年增加了350多萬輛。

隨著第1季全球電動車銷量成長35%，國際能源總署預估，今年電動車銷量將突破2000萬輛。

中國持續推動燃油車轉型為電動車，去年購買的電動車占全球總銷量近2/3，並貢獻了全球超過70%的產量。

國際能源總署 美國 電動汽車

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