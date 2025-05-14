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又是關稅影響 Sony全年度財測不如預期 將實施庫藏股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Sony表示，財測中納入美國關稅衝擊，預計將帶來大約1,000億日圓的成本壓力。路透
Sony表示，財測中納入美國關稅衝擊，預計將帶來大約1,000億日圓的成本壓力。路透

Sony遊戲、電影與音樂等部門銷售表現穩健，帶動上季營運成長，但全年財測不如預期。Sony也宣布實施2,500億日圓（約17億美元）的庫藏股計畫。

Sony預測，截至明年3月的全年度營業利益為1.28兆日圓，低於分析師平均預測的1.5兆日圓。Sony表示，財測中納入美國關稅衝擊，預計將帶來大約1,000億日圓的成本壓力。

儘管全年展望不及預期，Sony 截至3月的單季營業利益為2,037億日圓，優於分析師原估的1,588億日圓。

因應「關稅成常態」的新局面，已成為Sony 新任執行長十時裕樹上任後的首要挑戰。美國是PlayStation 5的主要銷售市場，但這主機多數在中國大陸生產。Sony上月已調漲歐洲、澳洲與紐西蘭的售價，市場也關注，若美國關稅措施持續下去，接著可能調漲美國售價。

Sony 其他事業也面臨挑戰。用於蘋果（Apple）和小米智慧手機的影像感測器需求展望不明，美國市場手機產品也受關稅壓力波及。

而就在Sony 積極推動《鬼滅之刃》等日本動畫電影打入海外之際，美國總統川普卻暗示，未來可能對非美製作的電影課徵關稅。

售價 美國 電影

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