百度將首度在歐洲測試自駕計程車服務 卡位搶先機

道瓊社報導，中國大陸網路巨擘百度正準備首次在歐洲測試該公司的自駕叫車服務，這是該公司在大陸本土市場競爭日益激烈的情況下，向海外擴張的最新行動。

知情人士透露，百度一直與瑞士郵政旗下的公共巴士服務業者PostAuto洽談，計劃在瑞士推出自家的Apollo Go自駕計程車服務。百度計劃數月內在當地設立一家實體公司，年底前開始測試這項技術。此外，百度也計劃在土耳其推出Apollo Go。

中國大陸自駕車業者正競相在海外拓展競爭優勢。

本月稍早，Uber表示計劃結盟大陸自駕新創公司Momenta，在2026年初於歐洲部署自駕計程車服務；中國文遠知行（WeRide）1月在瑞士展開自駕車試驗計畫，3月已在法國試營運自駕接駁車服務，本月稍早又宣布今年中之前將攜手Uber，在阿布達比推出至少50輛自駕計程車，規劃未來五年內在包含歐洲在內的另外15個城市推出自駕車；獲得豐田汽車投資的小馬智行也計劃今年與Uber合作，在中東地區重要市場推出自駕車服務。

百度3月時表示，計劃年底前在杜拜市中心部署100輛全自駕車，計劃在2028年將車隊規模擴大到至少1,000輛。