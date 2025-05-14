快訊

「捷運5分鐘」多是假話！內行解密「建案廣告常見話術」：根本罰不怕

國家級地震警報誤報？嘉義大埔地震 警報卻有2版本5縣市

林姿妙親信一理由「有詐欺、不算貪汙」 12年刑期二審大減為4年10月

蘋果預告輔助使用新功能 放大鏡登上Mac電腦

中央社／ 台北14日電
蘋果公司（Apple）公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能。路透
蘋果公司（Apple）公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能。路透

5月15日是全球無障礙體認日，蘋果公司（Apple）公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能，視障或低視力使用者可運用全新Mac版「放大鏡」App進行學習與互動，也能用全新的點字記事功能Braille Access做筆記與進行計算。

其他新功能包括Accessibility Nutrition Labels標籤，將針對應用程式商店App Store上的App與遊戲提供更詳細的資訊。另推出全系統閱讀模式AccessibilityReader，以及即時聆聽、背景聲音、個人聲音、車輛動態提示等功能的更新。

蘋果全球輔助使用政策和倡議資深總監赫林格（Sarah Herrlinger）透過新聞稿表示，蘋果致力為全產品系列持續推出嶄新輔助使用功能，在蘋果生態系的加持下，這些功能合作無間，讓使用者以全新方式接觸自己最在乎的事物。

自2016年起，iPhone與iPad上的「放大鏡」功能為視障或低視力的使用者提供放大、閱讀文字與偵測周遭物體的工具；今年「放大鏡」將登上Mac電腦，可連接使用者的相機，放大周遭環境，例如螢幕或白板，也支援iPhone的「接續互通相機」功能。

Braille Access是一項全新的點字體驗，讓iPhone、iPad、Mac和Apple Vision Pro變成功能齊全的點字記事工具，使用者可以快速以點字格式做筆記，也可直接從Braille Access開啟Braille ReadyFormat（BRF）檔案，解鎖以往僅適用於點字記事裝置的各式書籍與檔案。

Accessibility Nutrition Labels將在App Store的產品頁面新增一個區塊，說明App與遊戲內有哪些輔助使用功能，讓使用者在下載App前就能了解是否方便自己使用，同時也讓開發者有機會更清楚向使用者說明App支援的功能。

Accessibility Reader是一個全新的全系統閱讀模式，提供使用者全新方式來自訂文字，並專注於想閱讀的內容，支援大量的字型、顏色與行距選項。

此外，對於視障或低視力的使用者，visionOS作業系統將運用空間運算設備Apple Vision Pro的相機系統，擴展視覺輔助使用功能。

visionOS的Zoom功能更新，讓使用者可用主相機放大視野中的所有內容，包括周遭環境。對於「旁白」功能的使用者，visionOS 的「即時辨識」功能可運用裝置端機器學習技術，描述周遭環境、尋找物體、閱讀文件等。

iPhone 使用者 蘋果 視障

延伸閱讀

3.3萬 三星最輕薄旗艦機S25 Edge來了 大立光、晶技進補

蘋果顛覆性技術要來了？外媒曝正研發「念力」操控iPhone

蘋果Q1領跑全球平板市場！小米首超聯想奪第三 華為排第五

不只台積硬被加碼投資 川普也幫庫克抬價：蘋果會在美國蓋很多工廠

相關新聞

美4月CPI升幅低於預期 預期Fed維持審慎立場

根據美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%...

又是關稅影響 Sony全年度財測不如預期 將實施庫藏股

Sony遊戲、電影與音樂等部門銷售表現穩健，帶動上季營運成長，但全年財測不如預期。Sony也宣布實施2,500億日圓（約...

蘋果預告輔助使用新功能 放大鏡登上Mac電腦

5月15日是全球無障礙體認日，蘋果公司（Apple）公布將於今年稍晚推出的全新輔助使用功能，視障或低視力使用者可運用全新...

百度將首度在歐洲測試自駕計程車服務 卡位搶先機

道瓊社報導，中國大陸網路巨擘百度正準備首次在歐洲測試該公司的自駕叫車服務，這是該公司在大陸本土市場競爭日益激烈的情況下，...

巴西總統結束訪中 雙方達成36項協議

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在北京結束對中國的正式訪問，雙方簽署36項協議，標...

微軟最新一輪裁員 要減6,000人

微軟（Microsoft）周二（13日）表示，將裁員6,000人，減少中階管理層級，人力削減比率約3%，範圍跨全球各地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。