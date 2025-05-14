微軟最新一輪裁員 要減6,000人

微軟（Microsoft）周二（13日）表示，將裁員6,000人，減少中階管理層級，人力削減比率約3%，範圍跨全球各地區、各階層，旗下的職涯社群平台領英（LinkedIn）也受影響。

微軟發言人說：「我們持續進行組織調整，這是讓公司在變動市場中能夠居於成功最佳位置，必須做的事。」

截至2024年6月，微軟全球員工數達22.8萬人，公司會定期裁員，通常是將人力重新配置到當下列為優先的領域。例如，2023年1月時大砍1萬名人力，裁掉包括擴增實境（AR）頭戴裝置HoloLens部門人員，以及其他硬體開發案的人力。

根據微軟向州政府有關機關的提報，在華盛頓州雷孟（Redmond）總部約有2,000人將被資遣，去職日預期在7月13日。

彭博資訊指出，微軟近年因為砸大錢在驅動人工智慧（AI）的資料中心建設，以及雲端運算部門Azure之上，總體成本要掐得緊。像是目前的會計年度，在伺服器基建就準備花大約800億美元。

去年微軟執行長納德拉（Satya Nadella）就曾表示，AI正在幫助公司節省勞動力成本。相同的論述又出現在周二一場摩根大通的會議上，微軟的財務主管達夫（Bill Duff）在會中說，微軟運用AI在顧客支援，降低真人互動的需要，「一年省下了數億美元」。

達夫表示，AI另外在公司多個部門協助分析處理法遵事務，也幫忙撰寫行銷資料和其他事務。

上個月，微軟對員工宣布，公司計劃以第三方公司來處理更多針對中小型客戶的軟體銷售業務。上月稍早，微軟也重組了部分技術團隊。

美國多家大型科技公司今年也宣布要裁員。臉書母公司Meta Platforms在1月時表示，基於工作表現，準備裁掉5%左右的人力，但會新聘人員遞補。2月時彭博報導，Salesforce削減了逾1,000個職位，主要是為了要能容納新的、聚焦AI的職位。