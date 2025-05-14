黃仁勳薪酬增五成至5,000萬美元 輝達市值重登3兆美元
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在2025會計年度薪酬大增46%，達到將近5,000萬美元。隨輝達市值重登3兆美元，黃仁勳身價也可望水漲船高。
輝達申報資料顯示，黃仁勳這次薪酬增加主要反映股票獎酬價值上升。他的基本薪資也從前一年的99萬6,514美元增至近150萬美元。
輝達周二股價大漲5.6，市值再度突破3兆美元大關，是2月以來首見，川普政府正推動一項協議，將允許沙烏地阿拉伯取得包括輝達和超微（AMD）等公司所生產的先進晶片。不過，今年以來，輝達仍下跌約3%。
據彭博億萬富豪指數統計，黃仁勳目前個人淨值約為1,137億美元，今年來小降0.6%，仍是美國排名第14的首富。
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