三星電子睽違八年跨海併購 15億歐元收購德國冷暖系統商

三星電子已簽署協議，將以15億歐元（17億美元）收購德國冷暖供應系統製造商FläktGroup控股公司，這是三星電子八年來最大海外收購案。

三星電子在聲明中表示，公司已與Triton Investment Advisers達成協議，收購後者持有的FläktGroup全部股份。消息公布後，三星股價14日盤初上漲1.23%至每股57,600韓元。

收購FläktGroup將有助三星在快速成長的供暖、通風和空調市場中強化競爭力，隨著AI發展浪潮，這塊市場隨著資料中心冷卻需求大增而迅速擴張。

這筆交易意味著三星重返更積極的收購策略，目標提振涵蓋半導體、家電和智慧手機等多元業務的成長動能。FläktGroup的收購案將成為三星電子自2017年以80億美元收購哈曼國際以來，最重大的一筆收購案。