川普中東之行 宣洩NVIDIA、AMD晶片銷路閘門

川普政府為沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國兩個阿拉伯國盟友開路，協助他們推動人工智慧（AI）發展野心，而多家美國科技巨人也把握這個機會，計劃在當地投入數十億美元。

根據預料近日公布的協議內容，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國可望取得來自輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等公司的先進AI晶片。

川普總統訪問中東，尋求深化美方技術投資和當地合作關係。彭博報導，雙邊協議尚未正式宣布，但已有多項美國企業擴大布局的消息提前曝光如下：

--輝達將向沙國AI基礎建設公司Humain提供其最先進的AI晶片。未來五年，Humain將獲得「數十萬顆」輝達處理器，首批包括18,000顆新一代GB300 Grace Blackwell晶片與InfiniBand網路技術。

--超微和Humain表示，超微將為一項價值100億美元的計畫提供橫跨沙國至美國的資料中心晶片與軟體。

--知情人士透露，美國新創Global AI也將和Humain合作，協議規模估達數十億美元。這家由科技業資深人士創立的公司計劃先在紐約興建資料中心，採用輝達晶片，後續還將擴建更多據點。

--亞馬遜（Amazon）和Humain也宣布，將在沙烏地阿拉伯打造一個AI專區，投資總額逾50億美元。這計畫將運用亞馬遜雲端運算服務（AWS）技術，為沙國政府開發一個AI代理（agent）平台。AWS去年已宣布將在沙國設立一組資料中心，是53億美元投資計畫的一環。

--思科（Cisco）也和Humain合作，該公司表示，將結合其「全球專業技術」與沙國「宏大的AI願景」共同打造基礎建設，並已擴大與阿布達比AI公司G42的合作關係。

沙烏地創投公司STV則在Alphabet旗下的Google支持下，設立一支1億美元的AI基金。這筆資金將鎖定中東與北非地區剛起步的新創企業，並協助建構AI基礎設施。聲明中並未揭露Google實際出資金額。

--根據知情人士透露，川普政府正研擬一項協議，允許阿拉伯聯合大公國擴大進口逾100萬顆輝達先進晶片，規模遠超過拜登政府任內AI晶片出口管制的上限，但這恐怕會引發美國硬體可能外流至中國大陸的疑慮。根據消息人士，此協議仍在磋商中，內容包括允許阿聯從現在起至2027年，每年進口50萬顆先進晶片，其中1/5撥交G42，其餘則供美國企業在阿聯設立資料中心使用。

--知情人士透露，OpenAI考慮在阿聯興建新的資料中心，擴展在中東的布局。這項協議尚未定案，仍可能有所變動，但預料可能趕在川普本周四訪問阿聯前宣布。OpenAI執行長奧特曼目前也正在中東地區，隨同多位科技領袖展開一連串行程。

這些AI相關計畫，成為川普此行首日宣布的一系列投資案中的亮點。在沙烏地首都利雅德，川普和王儲賓沙爾曼盛讚雙邊商業關係更加緊密。這次簽署的協議還包括擴大採購波音公司客機，以及沙國承諾開放馬斯克旗下Starlink星鏈衛星服務應用於航空和海運。

億萬富翁、川普顧問馬斯克（Elon Musk）和輝達執行長黃仁勳在場見證之下，川普和賓沙爾曼宣告，雙方將推動高達1兆美元的商業合作案，1兆美元幾乎等同於沙烏地全年國內生產毛額（GDP）。

會場上的看板顯示，這些合作案的累計金額實際上僅略高於3,000億美元；數小時前，白宮對外宣稱總投資額達6,000億美元。

為推動AI發展，美國政府周二也正式宣布撤銷拜登任內推出的「AI擴散規則」（AI diffusion rule）。此規定將各國取得AI晶片的權限劃分為三大類，但因對多數國家的採購設限，引發輝達等企業及美國盟友強烈反彈。川普政府官員目前正研擬新的替代方案，方向將轉向與各國個別磋商、簽訂雙邊協議。

美國商務部為回應外界對華為的顧慮，在撤銷AI擴散規則的同時也強調，若使用華為新推出的Ascend AI晶片，將被視為違反美國出口管制規定。