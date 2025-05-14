MSCI多個指數成分股調整 30日美股收盤後生效
MSCI 明晟周二（13日）公布季度指數成分股變動評估結果，有增減的部分，在5月30日美股收市後生效。MSCI台灣指數這次沒有變動；MSCI中國指數新增6檔，剔除17檔。日本、南韓各自新增2檔，剔除2檔。
MSCI全球（全世界）指數（MSCI ACWI）則是新增30檔，剔除61檔。其中已開發市場指數最大的三檔新增成分股為：瑞安航空、Sigma Healthcare、International Airlines Grou；新興市場指數的最大的三檔新增成分股為：ADNOC Gas、Dubai Electricity & Water Authority、中國的四川百利天恆藥業。
MSCI中國指數新增6檔、剔除17檔。名單中新增的個股為：惠泰醫療、光線傳媒、重慶農村商業銀行、海思科、百利天恆、芯原微電子。剔除的個股為：航發控制、中遠海能、一汽解放、巨星科技、海信家電、濟川藥業、金誠信、釩鈦、玲瓏輪胎、上海醫藥、深圳能源、以嶺藥業、邁為、桐昆、環旭電子、光威復材、浙江鼎力。
MSCI日本指數，新增IHI和三麗鷗（Sanrio）兩檔，剔除精工愛普生（Seiko Epson）、安川電機。
MSCI韓國指數，新增韓華系統（Hanwha Systems）、三養食品（Samyang Foods），剔除EcoPro Materials、NCsoft。
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