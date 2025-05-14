油價大漲逾2% WTI自今年低點已反彈11% 金價逢跌買盤進場

國際油價繼續從年內低點反彈，兩大原油期貨周二大漲超過2%，受美中暫時削減關稅、美國通膨報告優於預期提振，而且美國總統川普威脅在未能達成核協議的情況下，將加強對伊朗石油的制裁； 金價在前一日大幅下跌後周二上漲，受逢低買盤推動。

油價大漲逾2%

布蘭特7月原油期貨結算價報每桶66.63美元，上漲1.67美元，漲幅2.57%；美國西德州中級原油（WTI）6月期貨收在每桶63.67美元，上漲1.72美元，漲幅2.78%，已較今年最低收盤價上漲逾11%。

這兩大指標合約在前一交易日上漲約4%或更多，此前中美兩國就至少90天內大幅削減進口關稅達成一致，也提振華爾街股市和美元。

高盛周二發表報告說，由於最近的貿易情勢緩和，2025年和2026年布蘭特原油和美國原油價格預測存在上行風險。高盛認為，預期2025年年底前布蘭特原油和美國原油價格分別為每桶60美元和56美元，存在每桶3-4美元的上行風險，而在2026年分別為每桶56美元和52美元。

高盛表示，經濟衰退風險的降低也降低了油價大幅走低的可能性，儘管美國頁岩油以外的穩健供應增加仍可能將油價大幅推低。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）計劃在5月和6月增加石油出口，這可能會限制油價的上漲空間。

金價反彈

現貨金價上漲0.43%，至每英兩3,250.31美元，周一曾跌至每英兩3,207.30美元的低點。

美國黃金期貨結算價上漲0.6%，報3,247.8美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「受美中達成關稅協議的消息影響，金價周一出現大幅回檔。然而，對中國的關稅仍然高達30%，這對經濟來說是相當不利的。」

美國勞工統計局周二公布的數據顯示，4月消費者物價漲幅低於預期，服裝和新車價格平穩，顯示企業迄今尚未急於把更高的關稅成本轉嫁給消費者。

交易人士目前預期聯準會今年至少降息兩次，首次可能是在9月。降息通常有利於黃金這種不孳息的貴金屬。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，考量到美中貿易緊張局勢大幅緩解，極短期內金價將進入盤整階段。他指出，金價關鍵支撐區間位於每英兩3,155至3,165美元之間。

現貨銀漲近1%，至每英兩32.89 美元，白金上漲1.4%，至每英兩985.92 美元，鈀金漲1%，至每英兩955.15 美元。