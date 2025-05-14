快訊

「敘利亞，祝好運」 川普宣布美國將解除對敘利亞制裁

度量瘋狂：精神疾病診斷標準有普世性嗎？

通勤族注意！台鐵「誤點10分全額退票」 新規6月23日上路

油價大漲逾2% WTI自今年低點已反彈11% 金價逢跌買盤進場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國西德州中級原油（WTI）期貨已較今年最低收盤價上漲逾11%。路透
美國西德州中級原油（WTI）期貨已較今年最低收盤價上漲逾11%。路透

國際油價繼續從年內低點反彈，兩大原油期貨周二大漲超過2%，受美中暫時削減關稅、美國通膨報告優於預期提振，而且美國總統川普威脅在未能達成核協議的情況下，將加強對伊朗石油的制裁； 金價在前一日大幅下跌後周二上漲，受逢低買盤推動。

油價大漲逾2%

布蘭特7月原油期貨結算價報每桶66.63美元，上漲1.67美元，漲幅2.57%；美國西德州中級原油（WTI）6月期貨收在每桶63.67美元，上漲1.72美元，漲幅2.78%，已較今年最低收盤價上漲逾11%。

這兩大指標合約在前一交易日上漲約4%或更多，此前中美兩國就至少90天內大幅削減進口關稅達成一致，也提振華爾街股市和美元。

高盛周二發表報告說，由於最近的貿易情勢緩和，2025年和2026年布蘭特原油和美國原油價格預測存在上行風險。高盛認為，預期2025年年底前布蘭特原油和美國原油價格分別為每桶60美元和56美元，存在每桶3-4美元的上行風險，而在2026年分別為每桶56美元和52美元。

高盛表示，經濟衰退風險的降低也降低了油價大幅走低的可能性，儘管美國頁岩油以外的穩健供應增加仍可能將油價大幅推低。

石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）計劃在5月和6月增加石油出口，這可能會限制油價的上漲空間。

金價反彈

現貨金價上漲0.43%，至每英兩3,250.31美元，周一曾跌至每英兩3,207.30美元的低點。

美國黃金期貨結算價上漲0.6%，報3,247.8美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「受美中達成關稅協議的消息影響，金價周一出現大幅回檔。然而，對中國的關稅仍然高達30%，這對經濟來說是相當不利的。」

美國勞工統計局周二公布的數據顯示，4月消費者物價漲幅低於預期，服裝和新車價格平穩，顯示企業迄今尚未急於把更高的關稅成本轉嫁給消費者。

交易人士目前預期聯準會今年至少降息兩次，首次可能是在9月。降息通常有利於黃金這種不孳息的貴金屬。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，考量到美中貿易緊張局勢大幅緩解，極短期內金價將進入盤整階段。他指出，金價關鍵支撐區間位於每英兩3,155至3,165美元之間。

現貨銀漲近1%，至每英兩32.89 美元，白金上漲1.4%，至每英兩985.92 美元，鈀金漲1%，至每英兩955.15 美元。

油價 美國 金價

延伸閱讀

川普對台戰略模糊？前美國官員：戰略清晰百害無一利

報復華府對鋼鋁課稅 印度擬對美開徵關稅

大摩：美中降關稅五產品受惠 鴻海、大立光等股價將有表現

美中大舉互降關稅 瑞銀唱旺AI供應鏈

相關新聞

美4月CPI升幅低於預期 預期Fed維持審慎立場

根據美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%...

美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

美國川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫，後者已遭到美國盟國和輝達、甲骨文等企...

三星電子睽違八年跨海併購 15億歐元收購德國冷暖系統商

三星電子已簽署協議，將以15億歐元（17億美元）收購德國冷暖供應系統製造商FläktGroup控股公司，這是三星電子八年...

川普中東之行 宣洩NVIDIA、AMD晶片銷路閘門

川普政府為沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國兩個阿拉伯國盟友開路，協助他們推動人工智慧（AI）發展野心，而多家美國科技巨人也...

MSCI多個指數成分股調整 30日美股收盤後生效

MSCI 明晟周二（13日）公布季度指數成分股變動評估結果，有增減的部分，在5月30日美股收市後生效。MSCI台灣指數這...

油價大漲逾2% WTI自今年低點已反彈11% 金價逢跌買盤進場

國際油價繼續從年內低點反彈，兩大原油期貨周二大漲超過2%，受美中暫時削減關稅、美國通膨報告優於預期提振，而且美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。