美元下跌 美國通膨連續三個月低於預期

美元指數（DXY）周二下跌，美國4月消費者物價漲幅低於預期。美中貿易戰暫歇之後，投資人風險偏好升溫。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在CPI數據公布後下跌0.8%至101.003。歐元兌美元升值0.9%至1.1186。

美國4月消費者物價指數年增率小幅回落至2.3%，是2021年初以來的低點，也低於市場所料。不過，投資人和分析師認為，現在判斷美國總統川普貿易政策會如何影響物價還為時過早。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「雖然通膨的整體數字優於預期，但有跡象表明關稅已經推高了物價。」

美中90天的關稅暫緩「將於8月到期，而在此之前恰好是7月底召開的FOMC會議，」三菱日聯金融集團分析師Derek Halpenny在一份報告中寫道，「因此，這一聲明降低了7月降息的可能性，進一步延後降息的潛在時點」。

根據 LSEG 的數據，目前認為Fed可能在 9 月降息至少 25 個基點，而之前的看法是在 7 月開始降息。目前，2025 年的降息幅度預估約為 51 個基點。

美國財長貝森特淡化了與歐盟迅速達成貿易協議的可能性，稱歐盟存在「集體行動問題」，阻礙了談判。

英鎊兌美元升值近1%至1.3303。英國勞動力市場正在降溫，職位空缺減少，薪資成長放緩。

美元兌日圓貶值0.7%至147.49，該貨幣對周一上漲2.1%。 美元兌瑞郎下跌0.7%至0.8401。*