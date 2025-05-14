美正式撤銷AI晶片出口三級管制計畫 宣告使用華為昇騰晶片都違規

美國川普政府計劃徹底改寫AI半導體出口規定，摒棄拜登時代提出的晶片出口三級管制計畫，後者已遭到美國盟國和輝達、甲骨文等企業強烈反對。此外，商務部還將發出監管指引，表明「在世界上任何地方」使用華為的昇騰（Ascend）AI晶片都會違反美國規定。

美國商務部周二宣布，將撤銷前總統拜登提出的所謂的「AI擴散規定」，該規定對尋求取得AI晶片的國家實施三級出口管制，原定本月15日生效。知情人士說， 川普政府正在草擬自己的方案，可能轉而與各國磋商個別協議。

商務部表示，也會發布監管指引，確定在全球任何地方使用華為昇騰AI晶片都違反美國的出口管制。此外，商務部計劃告誡公眾「允許美國AI晶片用於中國AI模型訓練和推理的潛在後果」。

在周二的聲明中，美國商務部表示，拜登的規定「把數十個國家降至二級地位，進而損害美國與這些國家的外交關係」。當局將發出通知，正式撤銷該規定，「未來」將公布替代方案。

商務部說，無論推出什麼樣的替代方案，都將會是「一項大膽且包容的策略，要與世界各地值得信賴的外國國家共同發展美國的AI技術，同時防止這項技術落入對手手中。」

相關政策辯論仍在進行，聚焦於如何規範出口到中國以外地區的半導體出貨。

彭博資訊指出，廢除AI擴散監管架構，不會改變川普近期已緊縮的對陸措施。相反，在世界各國政府尋求發展國內AI能力之際，這將為其他國家協商如何取得晶片提供新的機會。這些協議可能會受到投資承諾或整體貿易和外交考量的影響。

美國在2022年首次全面限制對中國出口先進晶片，並多次緊縮這些措施，涵蓋的半導體愈來愈廣、受限的國家愈來愈多。這其中包括在2023年把限制範圍擴大至超過40個國家，包括大部分的波灣地區和東南亞部分地區，因為拜登政府懷疑中國可能透過中間人取得被禁止的技術。這項「AI擴散規則」在拜登任期最後一周公布，進一步將出貨許可要求擴大至全球大多數地區。

拜登時期的分級管制計畫目標進一步打擊中國透過第三國取得美國晶片的能力，並透過設立安全要求，讓更多國家加入美國的陣營，以獲得頂尖的美國技術。該規則針對阿聯、沙烏地阿拉伯等地的晶片出貨量設定上限，依據2023年的規定，這些國家已必須得美國政府核准才能進口先進晶片。此外，該規定也首度對包含印度、馬來西亞和波蘭在內的數十個國家實施晶片管制。

一位知情人士表示，川普團隊打算對那些曾將晶片轉售給中國的國家實施限制措施，包括馬來西亞和泰國。與此同時，幾位匿名知情人士透露，商務部將繼續嚴格執行現行的晶片出口規定。

川普政府未來幾個月與各國可能協商的雙邊晶片協議條款將是關鍵所在。達成這類協議可能是一項艱巨的任務，而且可能導致企業須遵守數十項不同的政策規定。