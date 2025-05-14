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台積電ADR大漲3.8% 連五日漲逾12%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二（13日）大漲3.8%，連五日上漲，收在193.99美元，較台北交易溢價21.8%，五日下來漲了12.6%。

受貿易戰降溫所提振，美國股市標普 500 指數和那斯達克綜合指數周二一連二日上漲，輝達（NVIDIA）等大型科技股推動美國股市收復今年以來跌幅，美國4月CPI數據顯示核心通膨連續三個月低於預期。

道瓊工業指數下跌269.67點，跌幅0.6%，報42,140.43點；標普500指數上漲42.36點，漲幅0.7%，報5,886.55點；那斯達克綜合指數上漲301.74點，漲幅1.6%，報19,010.09點。

費城半導體指數大漲3.2%，輝達大漲5.6%，超微（AMD）漲4%。輝達和AMD將向沙烏地公司Humain提供晶片，用於人工智慧(AI)資料中心建設。彭博報導，川普政府正考慮允許阿拉伯聯合大公國進口超過100萬枚輝達先進晶片的協議。

台灣加權股價指數周二上漲200.60點，收在21,330.14點。台積電漲1.3%，收在969.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.36 +1.92 145.00 5.76

中華電 CHT 130.11 -1.32 130.00 0.08

台積電 TSM 1,180.55 +3.75 969.00 +21.83

聯電 UMC 47.22 +0.65 46.55 1.45

台積電 指數 美國

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