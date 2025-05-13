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富蘭克林：波灣國家股市將在新興市場指數中扮演更吃重的角色

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
富蘭克林坦伯頓表示，由於波灣地區的「深刻變革」，該地區股市在新興市場股票指數中的權重將上升。美聯社
富蘭克林坦伯頓表示，由於波灣地區的「深刻變革」，該地區股市在新興市場股票指數中的權重將上升。美聯社

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）表示，由於波灣地區的「深刻變革」，該地區股市在新興市場股票指數中的權重將上升。

富蘭克林坦伯頓駐杜拜的中東與北非股票投資主管夏瑪（Salah Shamma）表示，來自波灣合作委員會（GCC）成員國的股票，在投資人的資產配置中仍顯著偏低，目前僅占MSCI開發中國家指數約7%，「穩定的二次上市和新的首次公開發行股票（IPO）」可能在未來五年將權重推升至10%」。這樣的看法源於對該地區成長的預期，包括沙烏地阿拉伯雄心勃勃的開發計畫、卡達擴增天然氣產能、以及科威特的經濟改革的提振。

沙國和阿聯是夏瑪在該地區青睞的市場，因為強勁的當地消費在石油以外的產業創造了投資機會。他說：「隨著（投資）機會增加，我們預期外國投資人的湧入將日益反映該地區的分量和潛力，尤其是光是過去兩年，湧入的外國資金已翻倍至600億美元」。

一項基於GCC的MSCI指數，在過去五年已攀升68%，升幅是更廣泛的新興市場指數的兩倍。夏瑪說：「可能會有一段壓力期」，但該地區「結構性成長的題材仍完好無損」，「在整個新興市場中，很少有地方能有如此強勁的題材」。

確實，對沙國的評估都相當樂觀，但也存在一些挑戰。去年該國的外國直接投資（FDI）已連續第三年下滑。夏瑪表示，油價下跌可能使沙國重新調整其發展計畫中，部分項目的優先順序，並可能導致某些項目延遲，「儘管如此，我們仍預期更廣泛的Vision 2030投資計畫依然會持續推進」。

投資人 指數 新興市場

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