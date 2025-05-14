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美財長：台貿易協議提案「很好」

聯合報／ 編譯高詣軒、記者陳熙文／綜合報導

彭博資訊十三日報導，美國財長貝森特當天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「沙美投資論壇」表示，台灣對美方的貿易協議提案「很好」。

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他十二日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普政府的關稅政策，都在思考是否要把供應鏈適度地轉移到美國；但也有台灣業者對川普政府可能開徵半導體關稅表達擔憂，認為目前情勢不明。

貝森特在前述論壇的發言，淡化與歐盟迅速達成貿易協議的可能性，指稱歐盟存在「集體行動問題」阻礙談判。不過，貝森特對與亞洲貿易夥伴達成協議的可能性較樂觀，「事情進展得很順利」。他說，美國與日本已進行「非常有成效的討論」，並稱讚與印尼進行「非常坦率」的對話，台灣則提出「非常好的提議」，還談到與南韓和泰國的會談。

貝森特說，「我認為美國和歐洲可能會慢一點（達成協議）」，歐洲可能有集體行動的問題；義大利人想要的與法國人不同，「但我相信最終我們（美、歐）會達成令人滿意的結果」。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」十一日至十四日在美國馬里蘭州舉行，台灣共計有一三八家企業、一八三位企業界代表參與，再度蟬聯本屆最大代表團。龔明鑫表示，他很高興台灣再度在高峰會中蟬聯世界第一，近十年來發生很多情勢變化，讓台美經貿關係出現跳躍性的成長。

龔明鑫指出，過去台灣對外投資最大的地區就是中國大陸，但由於美中貿易戰開打，世界供應鏈經歷重組，到人工智慧（ＡＩ）產業的崛起，現在中國大陸占台灣出口的比率不到十個百分點，而美國演變成台灣最大的投資地區。

龔明鑫也表示，有意願來尋覓投資的台灣企業，其中很多是跨國企業，本來就有在美國投資，也在墨西哥投資，他們現在也在思考，供應鏈是否要適度的轉移到美國。

供應鏈 川普 貝森特 貿易協議 關稅

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