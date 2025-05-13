軟銀受惠股市走揚 4年來首見全年度由虧轉盈

日本軟銀集團（SoftBank Group）今天公布，至今年3月底為止的全年度獲利1兆1500億日圓（約新台幣2371億元），一反前年度虧損2270億日圓，並且是4年來首度轉虧為盈。

法新社報導，全球科技業投資大戶軟銀也是美國人工智慧（AI）基礎建設計畫「星際之門」（Stargate）的要角之一。軟銀受惠於全球股市走揚，對中國電商巨擘阿里巴巴、美國行動電信商T-Mobile等企業的投資部位獲利。

這是軟銀自2021年3月結束的會計年度以來首次全年度獲利。軟銀在創辦人暨執行長孫正義領導下重金押注AI，他多次表示超級人工智慧（artificial superintelligence，ASI）將在10年內誕生，這會帶來新的發明、醫學及投資方式。

規模5000億美元的美國「星際之門」計畫，是由軟銀帶頭與美國雲端運算業巨擘甲骨文（Oracle）及聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI攜手投資。