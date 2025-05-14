美4月CPI升幅低於預期 預期Fed維持審慎立場

根據美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的負0.1%；比起去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅，是2021年2月以來最低。

CPI升幅偏低，顯示關稅效應尚未明顯推升通膨。經濟學者認為低通膨可能只是暫時，並不會使聯準會（Fed）改變審慎的政策立場。

圖／經濟日報提供 美國4月扣除食品和能源的核心CPI，比3月上升0.2%，低於預估的0.3%，但高於3月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.8%，符合預估，也與3月時的升幅相同。

4月能源價格持續下跌，飛機票價、中古車、卡車及成衣價格也下跌；日用雜貨更出現近一年來首次下跌，尤其是蛋價更從歷史新高大幅回跌；新車價格持平，尚未因25%的關稅而上漲。

另外，實質平均時薪比去年同期上升1.4%，升幅與3月持平；實質平均周薪年升1.7%，高於3月時的1.1%升幅（修正數）。

市場觀察家指出，CPI升幅低於預估，顯示通膨壓力有限，企業仍在銷售關稅之前累積的庫存，不願輕易漲價。川普諸多關稅措施都已退縮，包括對中國產品的對等關稅從145%大幅下降到30%，為期90天，顯示物價將維持小漲趨勢。但如果企業趁機搶建庫存，造成港口壅塞，運費急漲，仍可能使CPI加速上升。

經濟學者表示，對中國產品降稅90天，已使美國今年經濟衰退的風險下降，但關稅仍將使通膨率高於Fed的2%目標，再加上不確定性極高，Fed在可預測的未來仍將維持利率不變。