Coinbase 納入標普500指數

美國最大加密貨幣交易所Coinbase預定19日起納入美股大盤標普500指數，成為數位資產行業的最新里程碑。Coinbase股價13日早盤飆漲逾15%。

Coinbase將取代被收購的Discover金融服務公司，成為標普500成分股，19日美股開盤前生效。Coinbase自2021年直接掛牌上市以來，已隨著比特幣價格大漲、以及傳統大型金融機構獲准推出比特幣現貨ETF，成長為美國金融體系的更壯大一環。

不過，Coinbase目前股價仍遠低於2021年底的歷史新高，今年來累計下跌17%，比特幣同期則上漲約10%。

初進標普500指數的個股股價通常會上漲，因為追蹤標普500的基金將把被納入的個股新增到投資組合內。標普500指數的成分股愈來愈偏向科技產業，因為科技股市值龐大。標普500去年9月把戴爾、國防軟體供應商Palantir納為成分股，接著人工智慧伺服器製造商美超微、安全軟體供應商CrowdStrike也加入。

一家上市公司要納入標普500指數，最近一季的財報必須有獲利，且最近的四季累計也有獲利。Coinbase上季在計入加密貨幣投資的公允價值後，淨利6,560萬美元，或每股純益0.24美元。