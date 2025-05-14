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川普訪中東 AI晶片銷售開路 當地主權基金承諾大舉投資美國

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普13日飛抵沙烏地阿拉伯，展開四天的中東訪問行程。（美聯社）
美國總統川普13日飛抵沙烏地阿拉伯，展開四天的中東訪問行程。（美聯社）

美國總統川普13日飛抵沙烏地阿拉伯，展開四天的中東訪問行程，據悉川普考慮出售大批人工智慧（AI）晶片給沙國與阿拉伯聯合大公國，並要中東國家投資美國上兆美元。

川普第二任期的首次海外行程，第一站來到沙國首都利雅德，他步出總統專機空軍一號時，沙國實質領導人賓沙爾曼王儲親自在機場接機。美國訪問團冠蓋雲集，億萬富豪馬斯克、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、OpenAI執行長奧特曼等偕同出訪，政府高層則有國務卿盧比歐、國防部長赫塞斯等。

彭博資訊報導，知情人士透露，儘管部分官員憂心沙國與中國大陸的關係，川普當局仍準備宣布協定，允許沙國取得更多先進半導體，替沙國提高資料中心算力鋪路。據了解協議最快本周宣布，沙國將更能向輝達、超微等採購晶片。

相關人士說，兩國政府已達成初步協議，但還在商討關鍵細節。美國最大的憂慮是輸往沙國的晶片會落入中國之手，像是透過晶片轉銷，或藉由雲端取得晶片算力。討論中的規定之一是資料中心若使用美國晶片，美國政府能掌控使用權限，但仍不清楚授予使用權限的條件和對象。

彭博報導說，美國當局正在洽談的兩大AI晶片合約，除了沙國，還有阿聯，川普或許會在此行的後半階段宣布與阿聯的合約。前述協議顯示，相較於前總統拜登，川普更願意把美國先進科技銷往中東，他在此區有重大商業利益，當地的主權財富基金也承諾要大舉投資美國。

晶片之外，川普也希望中東油國能投資美國。彭博資訊報導，沙國的Avilease據悉訂購了30架波音737MAX，沙國也承諾要投資6,000億美元，但川普說希望能加碼到1兆美元。川普14日將轉赴卡達、隔日前往阿聯，這三國打算攜手美國，宣布十多起商業協定，涵蓋武器買賣、能源、太空等領域。這些國家可能把上述投資當成頭期款，以便強化與川普當局的關係，但由於承諾金額太高，也遭質疑能否落實。

中東 川普 美國

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