日產汽車虧損 25年來最慘

日產汽車上年度虧損寫25年來最慘紀錄，並因關稅不確定性因素，暫緩發布全年財測，同日也更新緊急整頓計畫，除證實將在全球裁員2萬人外，也預計關閉七座工廠。同日公布財報的本田汽車，預估本年度獲利將減少逾半。

日產13日宣布，在截至3月的上年度淨損達6,709億日圓（45億美元），遠遜於前一年度的4,260億日圓淨利。日產決定不發布截至明年3月的本年度財測，也正加速整頓，預計在2027年度前將17座工廠關閉至剩下十座，年產能將因此由去年的350萬輛，減至250萬輛。裁員總人數證實為2萬人，占其員工總數的15%，目標為減支5,000億日圓。

日產執行長艾斯皮諾薩說，「我們的全年財報是一記警鐘」，「現實擺明了我們有一個高成本的結構，全球環境波動不止，也讓事情更加複雜」。

日產的整頓計畫目前也受到美國關稅措施的威脅。儘管美國已降低對中國大陸關稅，汽車產業仍受25%關稅，以及汽車零組件和鋼鋁關稅之苦。

日產預期，關稅政策恐釀4,500億日圓（30億美元）衝擊。日產財務長帕平說，由墨西哥和日本出口的車輛，占該廠在美銷量的近45%，關稅將影響墨國輸美的30萬輛車，以及日本輸美的12萬輛。

本田汽車也估計，美國關稅措施將對其造成30億美元衝擊，預料截至明年3月的本年度營業利益，將由上年度的1.21兆日圓驟減59%至5,000億日圓（33.8億美元）。而由於關稅打擊和電動車（EV）需求日益放緩，本田也預計將規模110億美元在加拿大投資EV供應鏈的計畫暫停「約兩年」。

川普瞬息萬變的關稅政策，已在全球汽車產業掀起波瀾，不僅Stellantis和賓士日前暫停公布財測，通用汽車也示警，關稅將導致上達50億美元獲利減損，福特預期將有15億美元獲利遭受衝擊。豐田則說，4-5月獲利將因關稅而減損12億美元。