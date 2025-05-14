一頓飯 迷因幣粉絲花1.4億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

加密情報公司Inca Digital表示，美國總統川普迷因幣$TRUMP的買家總計花費約1.48億美元，贏得5月22日可在華盛頓特區郊外私人高爾夫俱樂部與他共進晚餐的機會。

路透報導，川普將此次活動宣傳為「世界上最獨家的邀請」，承諾將邀前220名$TRUMP幣持有者與他共進晚宴，前25名還將獲得他「超獨家私人貴賓接待」以及「特別貴賓旅程」。

Inca Digital指出：「如果您在排行榜上名列前220名，那麼恭喜您…川普總統將於5月22日在華盛頓特區的晚宴上接見您。」

獲勝者根據其「時間加權」的$TRUMP持有量進行排名，排名是從4月23日宣布競標到5月12日截止日計算。

$TRUMP在川普就職前幾天推出，這段時間以來價格一度飆升至約74美元，也曾跌至7.50美元的低點。與川普共進晚餐活動的競標於12日結束時，$TRUMP的交易價格約為14美元。

川普 華盛頓 貴賓

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