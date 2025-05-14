蝦皮母公司 第1季轉盈

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）今年第1季營收跳增近三成，也交出逾4億美元淨利，優於去年同期的虧損，主要受旗下事業普遍交出穩定成長的業績所帶動，在紐約掛牌的股價早盤應聲上揚5%。

冬海上季營收成長29.6%，達到48.4億美元，稍低於LSEG訪調分析師後預測的48.9億美元，但上季淨利達4.108億美元，扭轉一年前虧損2,300萬美元的頹勢，表現也比彭博資訊預測的3.534億美元亮眼；每股獲利65美分，同樣超越市場預期的63美分。

貢獻集團逾三分之二營收的電商部門蝦皮，上季營收比去年同期成長28.3%，達到35億美元，商品交易總額（GMV）增加21.5%至286億美元，總訂單年增20.5%，達到31億份。

今年的第1季便交出如此亮麗的成績單，也為公司打了一劑強心針。冬海執行長李小冬13日在聲明中表示，今年有個強勁起頭，有信心能達成全年財測。

業績 蝦皮 電商

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