蝦皮母公司 第1季轉盈
蝦皮母公司冬海（Sea Ltd）今年第1季營收跳增近三成，也交出逾4億美元淨利，優於去年同期的虧損，主要受旗下事業普遍交出穩定成長的業績所帶動，在紐約掛牌的股價早盤應聲上揚5%。
冬海上季營收成長29.6%，達到48.4億美元，稍低於LSEG訪調分析師後預測的48.9億美元，但上季淨利達4.108億美元，扭轉一年前虧損2,300萬美元的頹勢，表現也比彭博資訊預測的3.534億美元亮眼；每股獲利65美分，同樣超越市場預期的63美分。
貢獻集團逾三分之二營收的電商部門蝦皮，上季營收比去年同期成長28.3%，達到35億美元，商品交易總額（GMV）增加21.5%至286億美元，總訂單年增20.5%，達到31億份。
今年的第1季便交出如此亮麗的成績單，也為公司打了一劑強心針。冬海執行長李小冬13日在聲明中表示，今年有個強勁起頭，有信心能達成全年財測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言