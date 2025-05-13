快訊

兩友邦出席北京中拉論壇 外交部：事前都有掌握

美4月CPI創2021年2月來最低 緩解關稅推升通膨憂慮

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國勞工部今天報告，4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，和3月CPI的2.4%相比不僅有所降溫，也低於經濟學家預期的2.4%，成為2021年2月以來最低CPI數據。

法新社報導，4月CPI數據涵蓋美國宣布對大部分國家加徵新關稅的時期，其中包括對中國祭出高昂關稅，這些舉措震撼金融市場，並引發對物價上漲的擔憂。

不過美國總統川普（Donald Trump）已撤銷或暫停部分關稅，有助緩和投資人緊張情緒。

美國勞工部透過聲明指出，儘管存在前述憂慮，美國4月CPI年增率放緩至2.3%，稍低於3月數據2.4%。

這是2021年2月以來所記錄到的最低年增率，且略低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）對經濟學家進行調查的預估中位數。

資產管理公司Northlight Asset Management投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）發布聲明表示：「就像這樣，市場對關稅引發經濟衰退與棘手通膨的雙重擔憂，獲得大幅緩解。」

根據美國勞工部，美國4月通膨和上月相比增長0.2%，同樣稍低於預期，漲幅「逾半」是由住房成本上升0.3%所推動。

若排除波動較顯著的食品及能源成本，4月核心通膨和上月相比增長0.2%，過去12個月來上漲2.8%。

CPI 經濟衰退 美國

延伸閱讀

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

大摩：美中暫降對等關稅 主要電子產品總稅率一覽表

因應對等關稅 財部：普發現金非現階段最佳解方

台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

相關新聞

美股早盤／市場消化通膨數據 科技股繼續上衝 台積電ADR漲逾2%

美股三大指數在13日早盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌155點或0.4%，受成分股聯合健康保險下跌的拖累；標普500指數漲0...

蘋果顛覆性技術要來了？外媒曝正研發「念力」操控iPhone

蘋果據傳將進軍腦機介面領域，希望人類有朝一日能透過意念操控裝置，徹底改變與裝置互動的方式。

受美關稅衝擊...本田估淨利減7成、日產擬全球裁員2萬人

美國關稅衝擊全球汽車業之際，日本本田汽車今天預估2025至2026年度淨利將衰退70%；日產汽車則以關稅不確定性為由，未...

最佳策略是「持有現金」！專家曝： 歐美有數十兆美元資產以現金形式閒置

儘管股市因美中貿易戰暫時休兵而飆漲，但知名避險基金Citadel的創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）建議，最...

打85折！蘇伊士運河調降部分貨櫃輪通行費

在美國與葉門武裝團體「青年運動」（Houthi或譯胡塞）達成停火協議後，埃及當局將降低一些船隻通行蘇伊士運河的費用，盼重...

川普中東行「首訪沙烏地」 亞馬遜、谷歌商界領袖全出席

美國總統川普今天抵達沙烏地阿拉伯，展開他第2任期首次重要外交訪問。阿拉伯電視台指出，川普中東行突顯沙國與美國關係深度，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。