美股早盤／市場消化通膨數據 科技股繼續上衝 台積電ADR漲逾2%

美股三大指數在13日早盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌155點或0.4%，受成分股聯合健康保險下跌的拖累；標普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數揚升1.2%，因美中日前達成協議，全球貿易緊張降溫，激勵科技股繼續上衝，試圖延續昨日股市大漲的勢頭。

費半上漲1.8%，台積電ADR躍漲2%。輝達大漲3.7%。特斯拉漲1.7%至323.8美元。

投資人正消化最新的通膨數據，評估對貨幣政策的影響。美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月上升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的負0.1%；比起去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅，是2021年2月以來最低。

扣除食品和能源的核心CPI，比3月上升0.2%，低於預估的0.3%，但高於3月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.8%，符合預估，也與3月時的升幅相同。

通膨降溫的數據，並未大幅改變市場氛圍。反而是各界日益聚焦目前正在國會制定的共和黨稅務法案，並認為刺激效果可能比原先預期還大。

其他個股方面，美國最大加密貨幣交易所Coinbase預定19日起納入標普500指數，成為數位資產行業的最新里程碑。激勵Coinbase股價早盤飆漲逾16%。

聯合健康保險13日盤前宣布暫停全年財測，並表示執行長Andrew Witty已決定因個人原因而離職，立即生效，拖累其股價早盤重挫14%。