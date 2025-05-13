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蘋果顛覆性技術要來了？外媒曝正研發「念力」操控iPhone

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果據傳已和一家新創公司展開合作，要協助身障人士透過意念操控蘋果裝置。路透
蘋果據傳已和一家新創公司展開合作，要協助身障人士透過意念操控蘋果裝置。路透

蘋果據傳將進軍腦機介面領域，希望人類有朝一日能透過意念操控裝置，徹底改變與裝置互動的方式。

美國媒體報導，蘋果已採取初步舉措，要讓人類以新一代大腦植入裝置捕捉的神經訊號操控iPhone。這個新能力意味用戶不需要做出特定動作來操控蘋果裝置，能降低無法運用雙手的人使用蘋果裝置難度。

蘋果已和新創公司Synchron就訂立新標準展開合作，Synchron生產的Stentrode裝置外型宛如支架，植入大腦運動皮層頂部靜脈後能讀取大腦訊號，並將訊號轉化為選取螢幕上的圖示。蘋果2014年曾採取類似行動，訂立助聽器透過藍牙與iPhone通訊的技術標準，目前這項標準已獲得大多數助聽器採用。

罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍人症）的傑克森（Mark Jackson），是Stentrode植入裝置早期受試者之一，他能透過與Stentrode連結的蘋果虛擬實境（VR）裝置欣賞瑞士阿爾卑斯山峭壁，目前也正學習如何控制iPhone和iPad；2019年以來Synchron已將Stentrode裝置植入十個人。

摩根士丹利曾估計，美國約有15萬名重度上肢障礙患者可能成為腦機介面裝置早期人選，這類裝置預料2030年將首度獲得商業批准。Synchron執行長歐克斯利（Tom Oxley）認為，Synchron獲得批准的時間將比2030年來得早。

iPhone 患者 漸凍人 美國 蘋果

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