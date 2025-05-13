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打85折！蘇伊士運河調降部分貨櫃輪通行費

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
埃及當局將降低一些船隻通行蘇伊士運河的費用，盼重振這條關鍵的貿易航線。路透
埃及當局將降低一些船隻通行蘇伊士運河的費用，盼重振這條關鍵的貿易航線。路透

在美國與葉門武裝團體「青年運動」（Houthi或譯胡塞）達成停火協議後，埃及當局將降低一些船隻通行蘇伊士運河的費用，盼重振這條關鍵的貿易航線。

蘇伊士運河管理局（SCA）13日表示，有鑑於紅海至曼德海峽的安全情勢好轉，為鼓勵航運業恢復通行蘇伊士運河，自5月15日起的未來90日內，淨噸位至少13萬噸的貨櫃輪，不論是否為空船，通行費都調降15%。

對埃及而言，恢復這條亞洲通往歐洲的最短航線至關重要，因為持續兩年的中東衝突，使該國來自蘇伊士運河的收入銳減逾半。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）去年12月表示，損失約為70億美元。

自 2023年底起，伊朗支持的葉門叛軍青年運動，持續在紅海南部襲擊商船，藉此聲援與以色列交戰的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，迫使馬士基（A.P. Moller - Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等許多跨國航運巨頭避免行經蘇伊士運河。

在青年運動同意停止襲擊美國戰艦和商船後，川普上周宣布他已下令停止對該武裝團體的轟炸行動。儘管青年運動確認了這項由阿曼斡旋的停火協議，但表明仍將持續對以色列發動攻擊。

埃及 蘇伊士運河 運動

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