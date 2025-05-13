美4月CPI溫和回升 顯示通膨尚未反映關稅效應
美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，低於預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的-0.1%；比去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅。
美國勞工部13日公布，上月扣除食品和能源價格的核心CPI比3月上升0.2%，月升幅低於預估的0.3%，但高於3月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.8%，符合預估，也與3月時的升幅相同。
4月飛機票價、舊車、卡車及成衣價格下跌，日用雜貨也是近一年來首次下跌，尤其是蛋價更大幅回跌；新車價格持平，尚未因關稅而上漲。
此外，上月實質平均時薪比去年同期上升1.4%，升幅與3月持平；實質平均周薪年升1.7%，高於3月時的1.1%升幅（修正數）。
經濟學者指出，CPI升幅低於預估，顯示通膨壓力有限，但關稅效應尚未充分顯現，因為企業仍在銷售關稅之前累積的庫存，不願輕易漲價，通膨未來仍有升高風險。
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