快訊

美中關稅戰暫停火！陸國務院正式公告 明起對美加徵關稅降至10%

台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

中職／真的贏了…悍將險勝雄鷹中止6連敗 終於打下5月第1勝

美4月CPI溫和回升 顯示通膨尚未反映關稅效應

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，低於預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的-0.1%；比去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅。

美國勞工部13日公布，上月扣除食品和能源價格的核心CPI比3月上升0.2%，月升幅低於預估的0.3%，但高於3月時的0.1%升幅；比去年同期上升2.8%，符合預估，也與3月時的升幅相同。

4月飛機票價、舊車、卡車及成衣價格下跌，日用雜貨也是近一年來首次下跌，尤其是蛋價更大幅回跌；新車價格持平，尚未因關稅而上漲。

此外，上月實質平均時薪比去年同期上升1.4%，升幅與3月持平；實質平均周薪年升1.7%，高於3月時的1.1%升幅（修正數）。

經濟學者指出，CPI升幅低於預估，顯示通膨壓力有限，但關稅效應尚未充分顯現，因為企業仍在銷售關稅之前累積的庫存，不願輕易漲價，通膨未來仍有升高風險。

CPI 美國 通膨

延伸閱讀

大摩：美中暫降對等關稅 主要電子產品總稅率一覽表

美中經貿談判 若芬太尼能談好？台學者：當中20%關稅有機會下調

台積電（2330）「晶圓主權」赴美投資太早出？川普關稅貿易戰…台灣還有什麼牌

甫宣布關稅停火...陸轉頭尋拉美「統一戰線」 反擊川普貿易戰

相關新聞

最佳策略是「持有現金」！專家曝： 歐美有數十兆美元資產以現金形式閒置

儘管股市因美中貿易戰暫時休兵而飆漲，但知名避險基金Citadel的創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）建議，最...

蘋果顛覆性技術要來了？外媒曝正研發「念力」操控iPhone

蘋果據傳將進軍腦機介面領域，希望人類有朝一日能透過意念操控裝置，徹底改變與裝置互動的方式。

受美關稅衝擊...本田估淨利減7成、日產擬全球裁員2萬人

美國關稅衝擊全球汽車業之際，日本本田汽車今天預估2025至2026年度淨利將衰退70%；日產汽車則以關稅不確定性為由，未...

打85折！蘇伊士運河調降部分貨櫃輪通行費

在美國與葉門武裝團體「青年運動」（Houthi或譯胡塞）達成停火協議後，埃及當局將降低一些船隻通行蘇伊士運河的費用，盼重...

淨流入逾550億美元 外資搶買日本股債「金額創單月新高」

全球投資人購買8.21兆日圓（554億美元）日本股票及債券，單月淨流入金額為歷來最高，反映全球資金在這段期間遁入日本，尋...

黃仁勳現身沙國！出席沙美投資論壇 與川普、沙國王儲會面

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4日的中東行。川普在沙國將出席在利雅德舉行的沙美投資論壇，而輝達執行長黃仁勳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。