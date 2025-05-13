美中貿易休戰...美衰退機率降 仍將推升通膨「使Fed延後降息」

美中暫時恢復經貿關係90天，經濟學者表示將有助於使美國消費品供應充裕，經濟衰退風險下降，也使預估成長率稍稍上修；但由於關稅仍遠高於原先的水準，因此仍可能推升通膨，使聯準會（Fed）延後降息。

據瑞士銀行集團（UBS）計算，在休兵這90天期間，美國進口中國產品的平均有效關稅稅率約35%，消除了雙方貿易可能陷入停頓、美國進口產業成本大幅升高、甚至關門的威脅。美國銀行（BofA）首席經濟學者哈理斯表示，美英與美中兩項貿易協議是真正的利多消息。

4月時華爾街日報對經濟學者所做的訪調顯示，學者預料未來12個月美國經濟陷入衰退的機率為45%；但美中談判之後，牛津經濟研究院（Oxford Economics）將美國衰退的機率由略低於50%，降到35%；並將2025年預估經濟成長率上修0.1個百分點，為1.3%，但表示關稅、供應鏈壓力及不確定性仍將使美國今年經濟成長率低於潛在水準；「明年經濟正在醞釀一些好消息，包括法規鬆綁、財政刺激措施，以及不確定性下降」。

瑞銀指出，美國對中國降低關稅，可能使美國今年經濟成長率額外升高約0.4個百分點。瑞銀首席經濟學者波斯特詹席克現在認為，今年美國經濟將低度成長，優於原先預估的陷入停滯性通膨。

帕特農總體經濟學公司美國經濟學者湯伯斯原先預估，未來一年美國衰退的機率為1比3，現在降低到1比5；但她仍預測關稅將使今年個人消費支出（PCE）核心平減指數上升1個百分點，使Fed較不願降息，並將預期Fed降息的時點從6月後推到7月。

美國經濟仍將面臨逆風。美國對中國及其他國家的最終關稅稅率，仍將比川普主政之前高出許多，可能壓縮企業獲利率，並推升進口產品價格。由關稅引發的不確定性，仍可能使企業不願投資新廠及設備，或增僱員工。經濟學者也擔心華府最近的一些動作使經濟平添風險，包括鎮壓移民，政府減少支出及裁員，以及學貸恢復還款。

Fed理事庫格勒12日表示，「貿易政策仍在變化，且可能持續改變。即使關稅維持在目前所宣布的水準，仍可能對經濟造成重大影響，而且關稅所衍生的不確定性已經透過企業的先置行動、信心與預期而影響經濟」。