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美中關稅暫休兵 亞股續漲

中央社／ 香港13日綜合外電報導

美國和中國同意暫停互課高關稅，令人看好雙邊貿易戰將暫時休兵。沉浸在樂觀氣氛下的投資人帶動亞洲股市今天收盤大多延續漲勢。

法新社報導，美中兩國12日宣布暫時取消大多數針鋒相對的高關稅，並將繼續談判，以結束已引發經濟衰退疑慮的對峙。全球股市昨天應聲勁揚。

根據美中最高階談判人員，雙方上週末在瑞士日內瓦進行為期2天的磋商後，美國將在90天內把對中國貨品課徵的關稅從目前的145%降至30%，中國也將把對美國實施的報復性關稅稅率從125%降至10%。

這項消息公布後，外界期待華府可能談成更多貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）在4月2日「解放日」公布的全球對等關稅獲得調降，甚至取消。

華爾街股市昨天以大漲行情歡迎這項發展，道瓊工業指數收盤勁揚2.8%，標普500指數收高3.3%，以科技股為重的那斯達克指數終場更飆升逾4%，為今天的亞股表現提供助跑動力。

亞股今天大多延續昨日買氣繼續走揚，其中東京股市收盤上漲1.4%，上海股市收高0.2%；雪梨、台北、新加坡、首爾、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也全數收漲。

唯獨昨天大漲3%的香港股市，今天收盤挫跌1.9%。

亞股 指數 美國

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