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黃仁勳現身沙國！出席沙美投資論壇 與川普、沙國王儲會面
美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4日的中東行。川普在沙國將出席在利雅德舉行的沙美投資論壇，而輝達執行長黃仁勳也同樣出現在論壇出席名單之上。
隨著川普出席沙國王室為其舉行的歡迎會，意外發現黃仁勳也在現場並先後與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼、川普致意，而特斯拉執行長馬斯克也在現場。
先前一度傳出黃仁勳因出席19日在台北舉行的國際電腦展，12日會飛抵台灣，最後卻只有其夫人與兒女共3人出現。隨著新聞照出現，證實黃仁勳在沙國並可能出席當晚舉辦的沙美投資論壇。
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