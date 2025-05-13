快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳現身沙國！出席沙美投資論壇 與川普、沙國王儲會面

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
特斯拉執行長馬斯克（左）、輝達執行長黃仁勳（中）在利雅德的王宮與沙國王儲會面。法新社
特斯拉執行長馬斯克（左）、輝達執行長黃仁勳（中）在利雅德的王宮與沙國王儲會面。法新社

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4日的中東行。川普在沙國將出席在利雅德舉行的沙美投資論壇，而輝達執行長黃仁勳也同樣出現在論壇出席名單之上。

隨著川普出席沙國王室為其舉行的歡迎會，意外發現黃仁勳也在現場並先後與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼、川普致意，而特斯拉執行長馬斯克也在現場。

先前一度傳出黃仁勳因出席19日在台北舉行的國際電腦展，12日會飛抵台灣，最後卻只有其夫人與兒女共3人出現。隨著新聞照出現，證實黃仁勳在沙國並可能出席當晚舉辦的沙美投資論壇。

編輯推薦

川普 沙烏地阿拉伯 王儲 美國 馬斯克 黃仁勳

延伸閱讀

不怕像陸被加稅？這個超級大國準備反擊川普

輝達海外總部傳選址台灣 侯友宜力邀黃仁勳來新北

卡達送豪華客機 引發操守爭議 川普：不接受就太蠢

貨架空蕩蕩之際…美中急降溫 川普「震撼與威懾」奏效

相關新聞

對亞洲貿易夥伴協議樂觀 美財長貝森特：台灣提出「非常好提議」

彭博資訊13日報導，美國財政部長貝森特在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「沙美投資論壇」（Saudi-US Investme...

大批媒體機場撲空 黃仁勳原來去了「這裡」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳原本據傳預定12日搭私人專機來台，參加即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），大批...

黃仁勳現身沙國！出席沙美投資論壇 與川普、沙國王儲會面

美國總統川普13日抵達沙烏地阿拉伯，展開為期4日的中東行。川普在沙國將出席在利雅德舉行的沙美投資論壇，而輝達執行長黃仁勳...

美國好市多金條太搶手 祭更嚴格購買限制

美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的「限購令」。除了黃金本身炙手可熱，好市多的品牌信譽也吸引許多新手入坑...

Coinbase下周一加入標普500指數 股價盤前飆逾10%

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase 下周一（19日）起將被納入標普500指數，成為數位資產行業的最新里程碑。Coi...

Fed會何時降息？官員說必要性或許降低 高盛估12月

美中關稅戰按下90天暫停鍵之後，牽動市場對於美國聯準會（Fed）的降息預期。Fed官員周一（12日）表示，貿易戰休兵對經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。