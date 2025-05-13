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Google開發者大會將登場 傳已預告軟體AI代理新產品

中央社／ 舊金山12日綜合外電報導

美國網站The Information今天報導，下週將召開年度開發者大會的Google（谷歌）近期向員工和外部開發者展示一系列產品，包括用於軟體開發的人工智慧代理（AIagent）。

根據報導，Google開發的這款AI代理目的是要幫助軟體工程師順利度過軟體流程的每個階段，從回應任務到記錄程式碼。報導是引述見過這款產品的展示或聽過Google員工轉述的3名消息人士。

路透社聯繫上Google尋求置評，遭到婉拒。

在AI產業競爭愈來愈激烈下，已在相關領域投入數以十億計美元資金的Google面臨投資人不斷施壓要求見到回報。另一方面，Google的搜尋引擎和廣告技術業務也面臨反壟斷監管機關的威脅。

Google的開發者大會Google I/O將於下週在加州的山景市（Mountain View）舉行，主題演講則排定在20日登場。

Google 搜尋引擎 美國

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