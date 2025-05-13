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Coinbase下周一加入標普500指數 股價盤前飆逾10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
加密幣交易所Coinbase，19日將被納為標普500指數成分股。路透
加密幣交易所Coinbase，19日將被納為標普500指數成分股。路透

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase 下周一（19日）起將被納入標普500指數，成為數位資產行業的最新里程碑。Coinbase股價也因為這個利多，13日盤前飆漲近11%。

Coinbase將取代被收購的Discover金融服務公司，成為標普500指數成分股，19日美股開盤前生效。

Coinbase自2021年直接掛牌上市以來，已隨著比特幣價格大漲、以及傳統大型金融機構獲准推出比特幣現貨指數型基金（ETF），成長為美國金融體系的更壯大一環。比特幣價格上周再度衝破10萬美元大關，又逐漸接近今年1月時創下的歷史最高價。

不過，Coinbase股價卻劇烈波動，現在的交易價格仍遠低於2021年底的歷史新高。該股12日收盤上漲3.96%至207.22美元，市值530億美元，今年來累計下跌17%，比特幣同期則上漲約10%。

被新納入標普500指數時的個股股價通常會上漲，因為追蹤標普500的基金將把被納入的個股新增到投資組合內。標普500指數的成分股愈來愈偏向科技產業，因為科技股市值龐大。標普500去年9月把戴爾（Dell）、國防軟體供應商Palantir納為成分股，接著人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）、安全軟體供應商CrowdStrike也加入。

若一家上市公司要被納入標普500指數，最近一季的財報必須有獲利，且最近的四季都累計獲利。Coinbase上季在計入加密貨幣投資的公允價值後，淨利6,560萬美元，或每股純益0.24美元，營收年增24%至20.3億美元。

Coinbase上周宣布，以29億美元收購總部位於杜拜的加密貨幣衍生商品交易平台Deribit，為迄今加密貨幣產業最大手筆的收購案，如果成功，將幫助Coinbase拓展美國以外市場。

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