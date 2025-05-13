對亞洲貿易夥伴協議樂觀 美財長貝森特：台灣提出「非常好提議」

彭博資訊13日報導，美國財政部長貝森特在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「沙美投資論壇」（Saudi-US Investment Forum）上淡化與歐盟迅速達成貿易協議的可能性，稱歐盟存在「集體行動問題」阻礙談判。

貝森特對與亞洲貿易夥伴的協議更樂觀。他說，美國與日本已進行「非常富有成效的討論」，並稱讚與印尼進行「非常坦率」對話，以及台灣提出「非常好的提議」。他也提到與南韓和泰國的會談。

貝森特說，「我認為美國和歐洲可能會慢一點」，歐洲可能存在集體行動問題；義大利人想要的與法國人不同，「但我相信最終我們會達成令人滿意的結果」。

監督與亞洲經濟體談判的貝森特說，「在我這邊，事情進展得非常順利」。