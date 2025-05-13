迎戰iPhone 17 Air？三星搶推超薄新手機S25 Edge厚度僅5.8mm

三星電子周一（12日）推出超輕超薄的Samsung Galaxy S25 Edge智慧手機，為預料今年登場的一波超薄手機產品打頭陣。

這款最新手機厚度僅5.8 mm（公釐），重量163克，較三星最高階機款S25 Ultra薄約30%、重量減少約25%。三星表示，S25 Edge預定5月30日在美國開賣，售價為1,099美元。

Samsung Galaxy S25 Edge的重量與基本款S25相當，但加入更多高階功能，包括鈦金屬邊框、2億畫素後置相機鏡頭及高階AI功能。

三星發表這款新手機的時間，比蘋果預料將推出機身變薄的iPhone 17更早。iPhone 17預料厚度將與Galaxy S25 Edge相當，但只配備單顆後鏡頭，而Galaxy S25 Edge配備兩顆。

根據彭博今年稍早報導，蘋果正準備推出旗艦手機的輕薄版，名為iPhone 17 Air。

CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）表示：「2025 年下半年，薄絕對是流行的。」「三星率先推出超薄設計，但蘋果預料9月跟進，而榮耀和小米等新興中國品牌可能不會落後。」

伍德說：「很難相信這不是一次先發制人的行動，因為市場上普遍推測蘋果將在下一代 iPhone推出一款輕薄機款。」

不到四個月前，三星才推出年度旗艦手機S25系列，而三星在1月發表會後如此短時間內就推出新的高階手機是不尋常的，因為以一般時程來說，該公司通常會到年中推出最新的可折疊手機。