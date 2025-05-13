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傳出iPhone可能漲價之後 川普與蘋果CEO庫克通話

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國媒體報導，蘋果在今年秋季發布iPhone新機時，將要漲價。 路透
美國媒體報導，蘋果在今年秋季發布iPhone新機時，將要漲價。 路透

在媒體報導蘋果公司考慮今年秋季調高iPhone售價後，美國總統川普表示，他周一（12日）與蘋果執行長庫克通了電話。

華爾街日報12日引述未具名知情人士報導，蘋果正在考慮是否在今年秋季推出新款iPhone時漲價；討論中的漲價方案有意與新功能和新設計「捆綁」銷售，努力避免外界將價格上漲與美國加徵關稅聯想在一起。

彭博新聞向蘋果查證，蘋果未回應置評請求。

就在相關報導發布數小時後，川普說，他已與庫克通話。川普沒有直接提及蘋果潛在的漲價計畫，而是強調，他認為蘋果最終將在美國擴大5,000億美元的投資計畫。川普表示，庫克將在美國為蘋果建很多工廠。

彭博指出，事實上，消費者和分析師過去一個多月以來，已經在為蘋果可能漲價預做準備。彭博4月時曾經報導，蘋果為因應關稅已提前備貨，價格上漲的可能性正在上升。

蘋果自2017年推出iPhone X以來，iPhone的旗艦機在美國的起價一直維持在999美元未變。不過，川普先前對中國實施的關稅措施，而中國是蘋果主要生產基地，因而造成衝擊，顯著提高了iPhone的製造成本。

雖然12日傳來美中達成臨時協議，關稅戰休兵90天，美國對中國進口商品加徵的關稅稅率由145%降至30%，但這依然將侵蝕企業利潤。庫克先前在蘋果財報說明會上估計，本季公司因關稅將承擔約9億美元的額外成本。

蘋果股價周一收盤大漲6.31%至210.39美元，但盤後微跌約0.2%。

庫克在川普第一任期期間，成功遊說川普政府將部分蘋果產品豁免在當時加徵的關稅之外。

儘管蘋果正擴大在印度的生產在局，但是包括iPhone Pro和Pro Max在內的高階機型，仍在中國製造。根據彭博先前報導，蘋果計劃明年底前實現將大部分銷往美國市場的iPhone，轉由印度工廠生產，以加快降低對中國製造的依賴，減輕與關稅和地緣政治相關的風險。

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