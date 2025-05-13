聽新聞
0:00 / 0:00
台積電日月光ADR狂飆6% 費半噴漲7% 慶美中互降關稅90天
台股ADR周一（12日）隨美股狂歡大漲，台積電ADR收盤勁揚5.93%，報每股186.96美元，換算並折合台幣後為每股1,135.12元，較台北交易股票溢價率為18.61%。
日月光ADR狂飆6.8%，聯電ADR漲幅超過3%。
美國和中國周一宣布，兩國將相互降低關稅，為期90天。市場慶賀美中達成暫時削減關稅的協議，華爾街押注這意味著全面關稅戰走到了盡頭。
道瓊工業指數12日收盤上漲1,160.72點，漲幅2.81%，至42,410.10點；標普500指數大漲184.28點，漲幅3.26%，收在5,844.19點；那斯達克指數勁揚779.43 點，漲幅4.35%，收在18,708.34點，為2月28日以來最高。
費城半導體指數狂飆7.04%，上漲314.43點，報4,780.93點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 150.10 +6.80 142.00 5.70
中華電 CHT 131.52 +1.00 131.00 0.40
台積電 TSM 1,135.12 +5.93 957.00 18.61
聯電 UMC 46.81 +3.49 46.45 0.77
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言