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台積電日月光ADR狂飆6% 費半噴漲7% 慶美中互降關稅90天

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周一（12日）隨美股狂歡大漲，台積電ADR收盤勁揚5.93%，報每股186.96美元。（路透）
台股ADR周一（12日）隨美股狂歡大漲，台積電ADR收盤勁揚5.93%，報每股186.96美元。（路透）

台股ADR周一（12日）隨美股狂歡大漲，台積電ADR收盤勁揚5.93%，報每股186.96美元，換算並折合台幣後為每股1,135.12元，較台北交易股票溢價率為18.61%。

日月光ADR狂飆6.8%，聯電ADR漲幅超過3%。

美國和中國周一宣布，兩國將相互降低關稅，為期90天。市場慶賀美中達成暫時削減關稅的協議，華爾街押注這意味著全面關稅戰走到了盡頭。

道瓊工業指數12日收盤上漲1,160.72點，漲幅2.81%，至42,410.10點；標普500指數大漲184.28點，漲幅3.26%，收在5,844.19點；那斯達克指數勁揚779.43 點，漲幅4.35%，收在18,708.34點，為2月28日以來最高。

費城半導體指數狂飆7.04%，上漲314.43點，報4,780.93點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.10 +6.80 142.00 5.70

中華電 CHT 131.52 +1.00 131.00 0.40

台積電 TSM 1,135.12 +5.93 957.00 18.61

聯電 UMC 46.81 +3.49 46.45 0.77

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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