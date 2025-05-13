美股收盤／道瓊歡漲千點、那指飆4%、那斯達克100返牛市 賀美中休戰

美股四大指數周一（12日）全面狂歡大漲，道瓊上漲超過1,100點、標普500指數大漲超過3%，那斯達克100指數重新進入「牛市」，市場慶賀美中達成一項暫時削減關稅的協議，華爾街押注這意味著全面關稅戰走到了盡頭。

美國和中國周一宣布，兩國將相互降低高關稅，為期90天。美國表示將把對中國進口商品加徵的關稅從145%降至30%，而中國則表示將把對美國進口商品加徵的關稅從125%降至10%。

投資人感到寬慰，風險偏好的反彈和經濟衰退預期的減弱，推動美股基準指數回升至4月2日總統川普所謂「解放日」水準的上方。

大型科技股的大漲帶動那斯達克100指數重新回到牛市，距離指數從先前的紀錄高點大跌20%正好一個月。

道瓊工業指數12日收盤上漲1,160.72點，漲幅2.81%，至42,410.10點，創3月26日以來最高收盤價；標普500指數大漲184.28點，漲幅3.26%，收在5,844.19點，為3月3日以來最高收盤水準；那斯達克指數勁揚779.43 點，漲幅4.35%，收在18,708.34點，為2月28日以來最高。

這三大指數都創下4月9日以來最大單日漲幅。標普500指數自3月下旬以來首次突破200日移動均線。

費城半導體指數周一狂飆7.04%，上漲314.43點，報4,780.93點。以小型股為主的羅素2000指數上漲3.4%。

那斯達克指數收盤價比4月關稅拋售中的最低收盤價高出22%以上，但仍比去年12月16日的紀錄最高收盤價低近8%。

LPL Financial分析師Jeff Buchbinder說，「沒有人想到對中國的關稅會降到這麼低的水準。這是一個巨大的驚喜」，「暫停期結束後關稅仍可能從當前水準回升，但排除了最壞的情況令人安心」。

紐澤西州普林斯頓Paleo Leon公司董事總經理John Praveen說：「這是一次舒壓反彈，因為人們對中美之間的關稅問題充滿了焦慮和憂慮。」他說，世界上最大的兩個經濟體似乎正在努力避免最糟糕的關稅情況，「它們將把規模縮小到更合理的水準，因此關稅的影響可能會更加可控和有限」。

投資公司SWBC投資長Chris Brigati表示：「市場把任何進展都看作是正面的。」「市場目前正在慶祝，但從長遠來看，可能會出現複雜情況，我們可能會看到一些負面影響。」

在川普於4月2日宣布對多個美國貿易夥伴徵收關稅後，美國股市經歷大幅下跌和異常劇烈的波動。此後，美國在4月9日宣布對除中國以外的其他國家暫停徵收關稅90天、穩健的財報以及上周的美英貿易協定，幫助標普 500指數和那斯達克指數收復失地。

華爾街的「恐慌指數」VIX在4月曾因關稅擔憂觸及60的高峰值，周一則自3月底以來首次跌破20。大宗商品方面，避險黃金下跌約2.6%。

在標普11個類股中，防禦性公用事業股是截至收盤唯一下跌的類股，跌幅0.68%，而最強勁的類股是權重非必需消費品類，漲幅為5.66%，科技股漲幅為4.66%。