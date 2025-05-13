兩樣情 美中貿易戰休兵 馬士基大漲 諾和諾德大跌

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
美中關稅休戰，馬士基股價12日一度上漲14%。 路透
美中關稅休戰，馬士基股價12日一度上漲14%。 路透

隨著美中貿易戰出現緩解，丹麥股市兩大巨頭貨櫃輪巨頭馬士基（AP Moller-Maersk）和減重藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）股價12日都亮了燈，只是閃爍著相反的燈號。

美國與中國大陸的關稅休戰，緩解市場對全面貿易戰爭爆發引發衰退的擔憂後，馬士基股價12日一度大漲14%，但在此同時，美國總統川普也下令大幅降低藥價，使諾和諾德股價同日一度重挫8.6%。丹麥股市今年在全球表現敬陪末座，馬士基與諾和諾德同日南轅北轍的表現也顯示出，丹麥股市面對川普政府在各項議題上政策急轉彎，只能任憑擺佈。

丹麥大盤受諾和諾德的拖累，今年已下跌3.4%。身為熱門減重藥Wegovy的製造商，諾和諾德除了已不再是歐洲最有價值的公司外，還因為減肥藥和治療糖尿病藥物的競爭愈來愈激烈，今年市值已跌掉三分之一，12日當天則一度是道瓊歐洲Stoxx 600指數中跌幅最大者。 

反之，馬士基則是Stoxx 600指數中同日漲幅一度最大的成分股，因為掌握全球約14%的貨櫃輪，營運60個港口，該公司的業務深受美國貿易政策的影響。 

丹麥 美國

延伸閱讀

美中貿易戰熄火90天…陸學者指「轉1圈又回原點」 台商：恐是美暫退讓

川普新政策讓藥價大漲？專家：小心全球骨牌效應一起漲

美關稅政策影響台股大跌大漲 4月稅收震盪年減3.1％

王必勝從一件事警覺自己該減重了！7個月狂減16公斤，不復胖有秘訣

相關新聞

硬是被加碼投資的不只有台積 川普也幫蘋果加了...

美國總統川普12日在白宮表示，他已和蘋果公司執行長庫克談過話，他認為庫克會提高蘋果的投資金額，會比先前說的5,000億美...

兩樣情 美中貿易戰休兵 馬士基大漲 諾和諾德大跌

隨著美中貿易戰出現緩解，丹麥股市兩大巨頭貨櫃輪巨頭馬士基（AP Moller-Maersk）和減重藥大廠諾和諾德（Nov...

美中貿易戰和緩！道瓊早盤狂噴逾1000點 台積電ADR漲6%

美股三大指數12日早盤全面狂飆，道瓊工業指數漲破千點，得益於由美國財長貝森特領銜的美中貿易談判，於12日出現重大進展，雙...

新iPhone可能真的要漲價了 傳因蘋果新功能與設計「不是關稅」

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple）正計劃提高今年秋季發表的新iPhone系列產品價格，以配合...

Nissan日產汽車擬擴大裁員 從「近1萬變2萬人」全球員工15%

日本NHK報導，日產汽車將在全球再裁員1萬多人，也就是包括之前宣布的裁員計畫在內，裁員總人數將達到約2萬人，占其員工總數...

詐騙無證客 冒牌律師混跡社媒 真律師質疑TikTok

包括TikTok、臉書(Facebook)社群網站以及通訊軟體WhatsApp最近出現許多冒牌律師、冒牌法院官員，鎖定無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。