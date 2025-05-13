硬是被加碼投資的不只有台積 川普也幫蘋果加了...

美國總統川普12日在白宮表示，他已和蘋果公司執行長庫克談過話，他認為庫克會提高蘋果的投資金額，會比先前說的5,000億美元更高。

川普說，「我今早跟庫克談過，我認為他會提高他的數字。5,000億美元，他會為蘋果在美國蓋很多工廠。我們拭目以待。」

當天稍早，華爾街日報報導預定今年秋季發表的下一代iPhone，可能會漲價。此事市場盛傳已久，主要是因為美國對中國祭出高額關稅。但川普並未談及此事，反而又意有所指地宣稱蘋果有望加碼投資美國，而這都是他的功勞。

今年2月時，庫克宣布未來四年將在美國投資5,000億美元，而台積電隔月宣布將加碼對美投資1,000億美元，就算加上既有三座廠投資，總投資金額也1,650億美元，但川普不斷幫台積電「加碼」，4月下旬在記者會上隨口說出台積電將在美國投資「2,500億美元」，到上周又幫忙湊成整數，變為「3,000億美元」整。

蘋果股價12日開高走高，到紐約午盤漲幅仍接近6%，與美股大盤同步飆漲，主要是美中周末在瑞士的會談結果出乎意料地正面，帶動全球股市「報復性」上漲。