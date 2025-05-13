美中貿易停戰！全球股市狂飆 黃金、美債、日圓重挫

美國與中國大陸在瑞士進行新一輪貿易談判後，同意貿易戰停火90天，彼此大幅降低關稅。由於降幅遠遠超過各界預期，激勵全球股市狂飆，黃金、美債、日圓等避險型商品價格大跌。

歐亞股市12日率先衝高，香港恒生指數收漲2.98%，恒生科技指數漲5.16%；美股早盤開高走高，道瓊指數狂飆近1,000點，台積電（2330）ADR漲逾5%，美股VIX恐慌指數跌破20。美元和石油等大宗商品也齊漲，但黃金、美債和日圓、瑞郎等傳統避險資產瞬間失寵，金價一度跌逾3%。

圖／經濟日報提供

DXY美元指數漲逾1%，重回101以上，美元兌日圓與瑞郎一度狂升約2%，兌歐元也一度升至一個月新高。布蘭特和西德州原油期貨盤中漲幅至少3.9%，布蘭特站回每桶65美元大關。

避險資產表現走跌，現貨黃金價格一度大跌3.5%，報每英兩3,207.86美元。隨著市場對聯準會（Fed）降息押注降溫，美國公債也面臨賣壓，10年期公債殖利率上漲7.2個基點，至4.447%，價格反向下跌。

對於風險資產應聲上漲，Pepperstone集團駐倫敦高級研究策略師布朗表示，「我預期市場會出現某種程度的短線風險偏好反彈，因為在談判前市場已經減少在風險資產的曝險，現在在避開談判破裂的最壞情境後，投資人會更有信心重新入場」。「不過，我認為在聽到具體細節前，市場仍會缺乏堅定信念，目前仍是問題多於答案。」

法國農業信貸銀行G10外匯研究主管馬里諾夫表示：「貿易、經濟及地緣政治緊張局勢的緩和可能會提振市場的風險情緒」，「最新的進展可能對風險相關資產與貨幣有利，並對避險貨幣如日圓、瑞郎，甚至歐元造成壓力」。

彭博資訊報導，投資人過去一個月若聽取川普在社群媒體上的投資建議，他們將享有在川普治理下，最為亮眼的標普500指數上漲行情。

4月初川普在「解放日」宣布對等關稅措施，拖累美股崩跌，到了4月9日他高喊：「現在是絕佳的買股時機」，不久後他暫緩實施100年來最嚴苛的關稅；他在5月8日又對記者表示，在經濟展望好轉之際，「現在就去買股」。這兩次的發言，激勵標普500指數這一個多月來跳漲14%。

根據彭博編制的數據，以21日滾動基準計算，標普500指數這波行情為川普兩次總統任期以來的最佳表現。所謂的21日滾動基準，是指他兩次發表評論之間的交易日數，且排除新冠疫情期間的反彈數據。